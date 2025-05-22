Названы признаки прослушки телефона

Новиков посоветовал использовать USSD-команды для определения наличия активной переадресации. Это команда *#21#, которая используется для отображения статуса и команда ##002#, которая сбрасывает все переадресации. Самым эффективным же является сброс устройства до заводских настроек и полная замена учетных данных.