Названы признаки прослушки телефона

Ряд признаков, которые могут свидетельствовать о том, что телефон прослушивается, россияне способны обнаружить самостоятельно, даже не имея специальной подготовки. Их перечислил руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.
По словам эксперта, стоит обращать внимание на быструю разрядку и необъяснимый перегрев телефона. Также беспокойство должны вызывать резкий рост фонового трафика, наличие странных программ без иконок и самопроизвольная активация телефона.
«Все это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы», — сказал эксперт агентству «Прайм».
Новиков посоветовал использовать USSD-команды для определения наличия активной переадресации. Это команда *#21#, которая используется для отображения статуса и команда ##002#, которая сбрасывает все переадресации. Самым эффективным же является сброс устройства до заводских настроек и полная замена учетных данных.
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