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Женщина с мертвой птицей в руках напугала жителей дома в Новосибирске

По словам очевидцев, испугавшиеся подростки распылили возле горожанки перцовый баллончик.

Источник: Комсомольская правда

Странная ситуация произошла вечером 21 мая у дома 1/10 на улице Одоевского в Новосибирске. Очевидцы говорят, что там по детской площадке бегала неадекватная женщина с мертвой птицей в руках. Наблюдавшие за этим подростки, как утверждают местные жители, распылили около горожанки перцовый баллончик. Об этом написали в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

КП-Новосибирск обратился за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка гражданкой у дома по улице Одоевского. Женщина установлена, — ответили в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.