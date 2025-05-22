Женщина с мертвой птицей в руках напугала жителей дома в Новосибирске

Странная ситуация произошла вечером 21 мая у дома 1/10 на улице Одоевского в Новосибирске. Очевидцы говорят, что там по детской площадке бегала неадекватная женщина с мертвой птицей в руках. Наблюдавшие за этим подростки, как утверждают местные жители, распылили около горожанки перцовый баллончик. Об этом написали в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».