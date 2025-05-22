Вице-мэра Книса, подозреваемого в превышении полномочий, официально уволили

Громкая отставка, вероятно, связана с уголовным делом Книса. Напомним, в апреле месяце вице-мэр и бывший начальник УФСИН по Омской области Константин Книс стал подозреваемым в деле о превышении должностях полномочий. По данным следствия, он неправомерно использовал в личных целях катер исправительной колонии № 6. Своей вины Книс на тот момент не признал.