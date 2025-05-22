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Вице-мэра Книса, подозреваемого в превышении полномочий, официально уволили

В администрации Омска на его место ищут нового директора департамента общественной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

На официальном сайте администрации города Омска из списка чиновников исчезло имя заместителя мэра, директора департамента общественной безопасности Константина Книса. Как сообщили в ведомстве, он официально покинул свой пост.

Громкая отставка, вероятно, связана с уголовным делом Книса. Напомним, в апреле месяце вице-мэр и бывший начальник УФСИН по Омской области Константин Книс стал подозреваемым в деле о превышении должностях полномочий. По данным следствия, он неправомерно использовал в личных целях катер исправительной колонии № 6. Своей вины Книс на тот момент не признал.

Как подтвердила сайту «Супер-Омск» пресс-секретарь мэра Галина Назарова, в администрации подбирают Кнису замену. На должность претендуют несколько кандидатов.