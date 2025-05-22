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На левом мосту через Иню запустят реверсивное движение

Это должно оптимизировать транспортный поток.

Источник: Мэрия Новосибирска

Запуск реверсивного движения в скором времени планируется на левом мосту через реку Иню в Новосибирске. Об этом предупредила пресс-служба городской администрации.

Для того чтобы снизить загруженность правой переправы и уменьшить заторы, власти введут реверсивное движение с 23 мая. Ремонт же на мосту планируют закончить до 31 октября 2025 года.

Водителей попросили быть внимательнее и руководствоваться дорожными знаками.

Напомним, что в Новосибирске два моста через эту реку. Левый уже отремонтировали, а правый восстанавливают в настоящее время. Работы на правом мосту идут с отставанием от графика из-за смены подрядчика и обнаруженных повреждений несущих конструкций, которые оказались серьёзнее, чем предполагалось.

Ранее в Новосибирске открыли временный мост через вторую Ельцовку.

Екатерина Павлюх.