На левом мосту через Иню запустят реверсивное движение

Запуск реверсивного движения в скором времени планируется на левом мосту через реку Иню в Новосибирске. Об этом предупредила пресс-служба городской администрации.
Для того чтобы снизить загруженность правой переправы и уменьшить заторы, власти введут реверсивное движение с 23 мая. Ремонт же на мосту планируют закончить до 31 октября 2025 года.
Водителей попросили быть внимательнее и руководствоваться дорожными знаками.
Напомним, что в Новосибирске два моста через эту реку. Левый уже отремонтировали, а правый восстанавливают в настоящее время. Работы на правом мосту идут с отставанием от графика из-за смены подрядчика и обнаруженных повреждений несущих конструкций, которые оказались серьёзнее, чем предполагалось.
Ранее в Новосибирске открыли временный мост через вторую Ельцовку.
Екатерина Павлюх.