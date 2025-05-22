На левом мосту через Иню запустят реверсивное движение

Напомним, что в Новосибирске два моста через эту реку. Левый уже отремонтировали, а правый восстанавливают в настоящее время. Работы на правом мосту идут с отставанием от графика из-за смены подрядчика и обнаруженных повреждений несущих конструкций, которые оказались серьёзнее, чем предполагалось.