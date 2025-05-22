Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре 11 улиц остались без света из-за энергоаварий

Две энергоаварии произошли утром 22 мая в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре утром 22 мая сразу в двух округах произошло аварийное отключение электроэнергии — в Западном и Карасунском. 11 улиц остались без света.

«Отключено четыре трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались улицы Ватутина, Одесская, Красных партизан, Гаврилова, переулок Ключевской», — в 5:03 утра сообщили в ЕДДС.

В 6:09 в единой диспетчерской службе оповестили про другое ЧП, где отключили уже шесть трансформаторных подстанций. Без света остались улицы Селезнева, пр. Карасунский, Димитрова, Ялтинская, Амурская, Глинки.

На месте двух аварий работают бригады. Время восстановления электроэнергии не уточняется.