В Краснодаре 11 улиц остались без света из-за энергоаварий

В Краснодаре утром 22 мая сразу в двух округах произошло аварийное отключение электроэнергии — в Западном и Карасунском. 11 улиц остались без света.
«Отключено четыре трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались улицы Ватутина, Одесская, Красных партизан, Гаврилова, переулок Ключевской», — в 5:03 утра сообщили в ЕДДС.
В 6:09 в единой диспетчерской службе оповестили про другое ЧП, где отключили уже шесть трансформаторных подстанций. Без света остались улицы Селезнева, пр. Карасунский, Димитрова, Ялтинская, Амурская, Глинки.
На месте двух аварий работают бригады. Время восстановления электроэнергии не уточняется.