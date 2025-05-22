Известный телеведущий свалился со стула в прямом эфире

Известный телеведущий Имонн Холмс стал героем неожиданного инцидента во время прямого эфира программы «Завтрак с Имонном и Элли» на британском канале GB News. Как сообщило Daily Mail, ведущий не удержался на стуле в момент переключения камеры на его коллегу Чарли Роули, что привело к падению.
Несмотря на резкое исчезновение из кадра, Холмс оперативно вернулся в кадр, заверив зрителей в своём благополучии и попросив продолжить трансляцию. После шестиминутного рекламного блока он с самоиронией отметил, что все ещё жив, объяснив происшествие неисправностью колёсиков на стульях в телестудии.
Ранее, 6 мая 2025 года, Холмс был госпитализирован после травмы, полученной в собственной ванной. Тогда он с юмором отметил, что это не самый удачный способ провести майские выходные накануне Дня Победы.
Читайте также: Телеведущий Кларксон едва не погиб после погружения в воду во время отдыха.