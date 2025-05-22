Известный телеведущий свалился со стула в прямом эфире

Известный телеведущий Имонн Холмс стал героем неожиданного инцидента во время прямого эфира программы «Завтрак с Имонном и Элли» на британском канале GB News. Как сообщило Daily Mail, ведущий не удержался на стуле в момент переключения камеры на его коллегу Чарли Роули, что привело к падению.