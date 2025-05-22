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В Новосибирске закроют движение в трёх районах города

Ищем объездные пути

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске с 21 мая введены временные изменения движения транспорта. В нескольких районах города:

  • Улица Свердлова возле дома No10 станет уже на три метра. с 21 мая по 6 июня.
  • Проезжая часть улицы Ленинградской рядом с домом No113 будет закрыта с 21 мая по 10 июня.
  • Проезд на участке улицы Пархоменко от дома No72 до дома No721 на улице Плахотного. с 22 мая по 15 июля.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредила Госавтоинспекция по региону.

Алина Лашко