Бастрыкин: искусственный интеллект полностью не заменит следователя

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека-следователя. Об этом заявил информационному агентству ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Это очень многогранная профессия, требующая качеств, которыми может обладать только человек. Например, взять такое следственное действие, как допрос, где от психологического контакта с человеком и применения определенной тактики может зависеть его результат», — отметил глава следственного ведомства.
Между тем на днях он рассказал, что искусственный интеллект помог в раскрытии ряда громких преступлений, среди которых убийства военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и журналистки Дарьи Дугиной.