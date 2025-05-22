Ушёл из жизни народный артист Башкортостана, педагог Михаил Швайштейн

Михаил Ефимович Швайштейн родился 2 октября 1936 года в Витебске. После окончания Московской консерватории работал солистом оркестра Башкирского театра оперы и балета. С 1962 года преподавал в Уфимском училище искусств, в 1972—2001 — в Уфимском государственном институте искусств (с 1987 заведовал кафедрой струнных инструментов). С 2002 по 2008 год преподавал в Московском институте музыки им. А. Шнитке.