Ушёл из жизни народный артист Башкортостана, педагог Михаил Швайштейн

Михаил Швайштейн внес большой вклад в развитие исполнительского искусства Башкортостана, воспитал целую плеяду талантливых учеников. Заслуженный артист Башкирской АССР (1972), профессор (1993), народный артист Республики Башкортостан (1995).
Михаил Ефимович Швайштейн родился 2 октября 1936 года в Витебске. После окончания Московской консерватории работал солистом оркестра Башкирского театра оперы и балета. С 1962 года преподавал в Уфимском училище искусств, в 1972—2001 — в Уфимском государственном институте искусств (с 1987 заведовал кафедрой струнных инструментов). С 2002 по 2008 год преподавал в Московском институте музыки им. А. Шнитке.
Исполнительское искусство Михаила Ефимовича Швайштейна отличалось красотой звука, тонкостью нюансировки, высоким техническим мастерством, проникновенностью, написано в Башкирской энциклопедии.
В репертуаре артиста были сольные, ансамблевые и оркестровые произведения классической и современной музыки. Музыкант был первым исполнителем произведений для скрипки башкирских композиторов Хусаина Ахметова, Абрара Габдрахманова, Загира Исмагилова, Рауфа Муртазина, Наримана Сабитова.
Гастролировал по России. Был участником Дней искусства и культуры БАССР (Ленинград, 1970), литературы и искусства БАССР в Каракалпакской АССР (Нукус, 1976), культуры БАССР в Чувашской АССР (1981).
Среди учеников — заслуженный деятель искусств РБ Флюра Ситдикова, народный артист Башкортостана Алексей Воронин и многие другие. По словам учеников, Михаил Ефимович щедро отдавал частицу своего сердца и своей души каждому ученику, поэтому он навечно будет жить в памяти и в каждом сердце.
«Он воспитывал нас личным примером. Для меня он образец порядочности, честности, мудрости человеческой и музыкантской. Всегда будет образцом», — отметила его ученица, заслуженная артистка РБ, концертмейстер 2-х скрипок Госоркестра Башкортостана Светлана Воронина.
Михаил Швайштейн — автор около 10 научно-методических работ, скрипичных и ансамблевых переложений, исполнительских редакций сочинений башкирских композиторов.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.