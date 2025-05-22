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МАРТ: сбор молодого картофеля в Беларуси перенесли на конец июня

МАРТ рассказал о ситуации с молодой картошкой в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сообщил, что сбор молодого картофеля в Беларуси перенесли на конец июня. Подробности привели в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

На рабочей встрече с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, местных органов власти, а также крупнейших торговых сетей и импортеров, которая прошла 21 мая, и касалась обеспечения стабильных поставок в торговые сети фруктов, ягод, плодовоовощной продукции, куриных яиц, затрагивалась ситуация с молодым картофелем.

Согласно данным Минсельхозпрода, с учетом аномальных погодных условий массовый сбор урожая молодого картофеля было решено перенести на третью декаду июня. Вместе с тем в момент рабочей встречи специалисты обсудили вероятные прогнозные риски, связанные с насыщением торговых объектов новым урожаем картофеля. Также обсудили меры, касающиеся их минимизации при возникновении рисков.

Тем временем Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.

Ранее премьер Беларуси Александр Турчин высказался о весенних заморозках.

Кстати, Академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси.