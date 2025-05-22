МАРТ: сбор молодого картофеля в Беларуси перенесли на конец июня

МАРТ сообщил, что сбор молодого картофеля в Беларуси перенесли на конец июня. Подробности привели в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
На рабочей встрече с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, местных органов власти, а также крупнейших торговых сетей и импортеров, которая прошла 21 мая, и касалась обеспечения стабильных поставок в торговые сети фруктов, ягод, плодовоовощной продукции, куриных яиц, затрагивалась ситуация с молодым картофелем.
Согласно данным Минсельхозпрода, с учетом аномальных погодных условий массовый сбор урожая молодого картофеля было решено перенести на третью декаду июня. Вместе с тем в момент рабочей встречи специалисты обсудили вероятные прогнозные риски, связанные с насыщением торговых объектов новым урожаем картофеля. Также обсудили меры, касающиеся их минимизации при возникновении рисков.
Тем временем Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.
Ранее премьер Беларуси Александр Турчин высказался о весенних заморозках.
Кстати, Академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси.