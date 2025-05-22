МАРТ: сбор молодого картофеля в Беларуси перенесли на конец июня

На рабочей встрече с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, местных органов власти, а также крупнейших торговых сетей и импортеров, которая прошла 21 мая, и касалась обеспечения стабильных поставок в торговые сети фруктов, ягод, плодовоовощной продукции, куриных яиц, затрагивалась ситуация с молодым картофелем.