Особый режим ввели в пяти районах Хабаровского края в связи с лесными пожарами

Особый противопожарный режим распространили ещё на пять районов Хабаровского края в связи с повышением рисков возникновения как ландшафтных, так и лесных возгораний на севере региона. Меры введены по распоряжению губернатора Дмитрия Демешина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для нарушителей правил безопасности предусмотрены внушительные штрафы — как для населения, так и для юрлиц.
По информации пресс-службы комитета по гражданской защите правительства региона, ранее особый противопожарный режим был введён в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном и Хабаровском районах, а также в Бикинском округе. Сейчас к ним присоединились Верхнебуреинский, Вяземский, Николаевский, Ульчский и имени Полины Осипенко районы.
Отметим, что с начала пожароопасного сезона, который начался в этом году 30 марта, в Хабаровском крае было зарегистрировано 81 возгорание в лесах — огонь бушевал на территории свыше 39 тысяч гектаров. На сегодняшний день ситуация в тайге стабильна и уже несколько дней новых термоточек не возникает. Сложнее обстоит дело с ландшафтными пожарами — их на сегодняшний день потушено уже 732.
Чтобы не допустить новых пожаров, в регионе развёрнута серьёзная профилактическая работа. Так, на местах дежурят специальные патрульно-маневренные группы, проводятся рейды. Для мониторинга и выявления нарушений применяют беспилотную авиацию. Жителям населённых пунктов напоминают о запрете проведения всех огневых работ, разведения костров, выжигания сухой растительности и мусора.
Напомним, что за нарушение техники безопасности в период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение требований безопасности для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. При обнаружении пожаров или поджигателей необходимо сообщать по номеру 112.