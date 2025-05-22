Особый режим ввели в пяти районах Хабаровского края в связи с лесными пожарами

Отметим, что с начала пожароопасного сезона, который начался в этом году 30 марта, в Хабаровском крае было зарегистрировано 81 возгорание в лесах — огонь бушевал на территории свыше 39 тысяч гектаров. На сегодняшний день ситуация в тайге стабильна и уже несколько дней новых термоточек не возникает. Сложнее обстоит дело с ландшафтными пожарами — их на сегодняшний день потушено уже 732.