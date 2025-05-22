Следствие о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова в Москве завершилось

«Троим фигурантам дела по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) в зависимости от роли и участия каждого следствие инкриминирует им совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего тяжкие последствия), ст. 222.1 УК РФ, а также сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой, а также ст. 223.1 УК РФ (оборот взрывчатых веществ)», — сказал источник, слова которого приводит ТАСС.