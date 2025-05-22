Следствие о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова в Москве завершилось

СК России завершил предварительное следствие по уголовному делу о подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова, совершенном в апреле 2024 года на севере Москвы, сообщили в правоохранительных органах.
В отношении троих человек, которые в рамках расследования находятся под арестом, ведомство уточнило обвинения.
«Троим фигурантам дела по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) в зависимости от роли и участия каждого следствие инкриминирует им совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего тяжкие последствия), ст. 222.1 УК РФ, а также сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой, а также ст. 223.1 УК РФ (оборот взрывчатых веществ)», — сказал источник, слова которого приводит ТАСС.
В ходе расследования были собраны десятки вещественных доказательств и проведены судебно-медицинские экспертизы, в том числе психиатрические. Обвиняемые приступили к ознакомлению с томами уголовного дела.
Напомним, автомобиль Прозорова был взорван на Коровинском шоссе. Под кузов машины преступники заложили самодельное взрывное устройство. Оно было приведено в исполнение в тот момент, когда экс-офицер СБУ садился за руль. В результате нападения Прозоров получил ранения.
Мужчина заявил, что атаку на него организовал киевский режим. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении, которое впоследствии переквалифицировали на статью о теракте.