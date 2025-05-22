Авитаминоз или серьезная болезнь: что скрывается за хронической усталостью

Наладьте режим сна и бодрствования: ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Снизьте потребление сахара и быстрых углеводов — это избавит от «инсулиновых качелей» и улучшит общее самочувствие. Питайтесь полноценно: добавьте в рацион белок, полезные жиры, клетчатку, зелень. Не забывайте пить чистую воду — особенно утром. Ежедневно бывайте на свежем воздухе: прогулки, пробежки, велосипед — все это насыщает кровь кислородом и дает организму сигнал, что вы живы и активны. Позвольте себе отдых: настоящий, с отключением телефона, без чувства вины.