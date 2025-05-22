Авитаминоз или серьезная болезнь: что скрывается за хронической усталостью

Вы только проснулись, а уже ощущаете усталость? Днем хочется прилечь, а вечером — просто отключиться? Усталость стала постоянным фоном жизни и не проходит даже после отдыха? Это — не «ленивость» и не просто «возраст». Возможно, ваш организм сигнализирует о серьезной проблеме. Причин у хронической усталости множество. Про них «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт сети медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Екатерина Мымрина.
Причины хронической усталости.
Дефициты.
По словам специалиста, самая частая причина — нехватка ресурсов. Это может быть:
дефицит витаминов (особенно группы B, D, C);нехватка микроэлементов (магний, железо, цинк, селен);недостаток белка и «хороших» жиров (омега-3);одностороннее, «бедное» питание, особенно при жестких диетах или хронических болезнях ЖКТ.
— Даже один выраженный дефицит может повлиять на выработку энергии, работу нервной системы, мышц и иммунитета, — отметила врач.
Нарушения гормонального фона.
Также часто источником хронической усталости становится гормональный сбой:
сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз);инсулинорезистентность и «сахарные качели»;истощение надпочечников — результат длительного стресса, недосыпа и переутомления.
— Уровень гормонов напрямую влияет на обмен веществ, настроение, энергию и выносливость, — подчеркнула специалист.
Проблемы с органами детоксикации.
Если нарушена работа печени или почек, токсины и продукты обмена начинают накапливаться в организме, вызывая чувство «затуманенности», усталости, головные боли. Добавим к этому плохую экологию, загрязненный воздух и воду — и вот уже организм работает на износ.
Психоэмоциональные причины.
Под «вялость» и «разбитость» маскируются:
хроническая тревожность;депрессия;эмоциональное выгорание.
— При этом человек не может расслабиться даже ночью — и в итоге просыпается еще более уставшим, чем ложился, — отметила врач.
Хронические вирусные инфекции.
На первом месте:
вирусы герпетической группы (включая вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус);постковидный синдром.
— Одни вирусы могут незаметно активироваться в организме, вызывая постоянное воспаление, сбои в иммунной системе и стойкую усталость, — предупредила специалист.
Нарушение микробиома.
Когда нарушается баланс микрофлоры, страдает иммунитет, нарушается всасывание витаминов и происходит «протекание» токсинов в кровь, рассказала доктор. Результат — хроническое воспаление и ощущение тотальной разбалансировки организма.
Дополнительные факторы, которые тоже стоит учитывать:
генетическая предрасположенность;аутоиммунные реакции — например, когда вырабатываются антитела к нейротрансмиттерам;митохондриальная дисфункция — клетки теряют способность эффективно производить энергию.
Что делать, если вы узнали себя.
По мнению врача, главное — не списывать все на усталость от жизни:
— Важно не игнорировать сигналы организма. Хроническая усталость — это не норма. Это симптом, с которым можно и нужно разбираться.
Что вы можете сделать уже сегодня:
Наладьте режим сна и бодрствования: ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Снизьте потребление сахара и быстрых углеводов — это избавит от «инсулиновых качелей» и улучшит общее самочувствие. Питайтесь полноценно: добавьте в рацион белок, полезные жиры, клетчатку, зелень. Не забывайте пить чистую воду — особенно утром. Ежедневно бывайте на свежем воздухе: прогулки, пробежки, велосипед — все это насыщает кровь кислородом и дает организму сигнал, что вы живы и активны. Позвольте себе отдых: настоящий, с отключением телефона, без чувства вины.
— Усталость нельзя «перебороть», ее можно только вылечить — заботой о себе. И главное — найдите врача, который поможет найти истинную причину. Это может быть терапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог, невролог, — перечислила специалист.
Возможно, потребуется расширенное обследование:
анализы на витамины и микроэлементы;гормоны щитовидной железы и надпочечников;показатели воспаления;вирусная панель;анализ микробиоты кишечника.
— Хроническая усталость — это не «просто слабость». Это сигнал, что организму нужна помощь. Не ждите, пока вы окончательно «разрядитесь». Начните с малого, заботьтесь о себе и при необходимости — доверьтесь врачу. Иногда даже небольшие корректировки дают большой эффект, — заверила доктор.
Здоровью человека также может навредить сон продолжительностью более десяти часов в сутки. Он способен повысить риск инсульта, диабета и даже привести к преждевременной смерти. Подробнее о вреде долгого сна — в материале «ВМ».