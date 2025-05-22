Голикова: до 2030 года в РФ ожидается прирост молодежи в возрасте 15−29 лет

Заместитель председателя правительства Российской Федерации отметила, что роль молодёжи в формировании трудовых ресурсов страны будет только усиливаться. По прогнозам Росстата, до 2030 года ожидается увеличение численности молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет на 2,6 миллиона человек, что составляет 11,6%. В то же время, к 2030 году количество молодых людей в возрасте от 30 до 35 лет сократится на 2,8 миллиона человек, или на 27,4%.