Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова: до 2030 года в РФ ожидается прирост молодежи в возрасте 15−29 лет

Значительный прирост числа молодежи в возрасте 15−29 лет ожидается до 2030 года.

Источник: Аргументы и факты

В России ожидается значительный рост числа молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет до 2030 года. При этом количество россиян в возрасте от 30 до 35 лет сократится на 2,8 миллиона человек. Об этом сообщила Татьяна Голикова в интервью изданию «Эксперт».

Заместитель председателя правительства Российской Федерации отметила, что роль молодёжи в формировании трудовых ресурсов страны будет только усиливаться. По прогнозам Росстата, до 2030 года ожидается увеличение численности молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет на 2,6 миллиона человек, что составляет 11,6%. В то же время, к 2030 году количество молодых людей в возрасте от 30 до 35 лет сократится на 2,8 миллиона человек, или на 27,4%.

Вице-премьер также сообщила, что с 2020 года удалось снизить уровень безработицы среди молодёжи более чем в два раза. В возрастной группе от 15 до 29 лет уровень безработицы снизился с 10,7% до 5,2%, а в группе от 15 до 24 лет — с 17,3% до 8,5%.

Голикова подчеркнула, что нет достоверных данных, подтверждающих, что молодёжь ищет лёгкую работу и часто меняет её. Напротив, сейчас можно увидеть множество примеров талантливых и трудолюбивых молодых людей.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи.