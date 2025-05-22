Советский военнослужащий вернулся в РФ после 40 лет пребывания в Афганистане

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нашей стране нужно выстраивать отношения с талибами*. Подробнее о том, как афганские власти могут стать надежными партнерами РФ — в материале «Вечерней Москвы». Так, политолог Григорий Савельев считает, что «Талибан»* поможет нам в борьбе с настоящими террористами и экстремистами — движением ИГИЛ**.