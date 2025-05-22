Ноэм: два сотрудника посольства Израиля были убиты в Вашингтоне

Два сотрудника посольства Израиля в США были убиты вечером возле Еврейского музея в Вашингтоне. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в своем аккаунте в соцсети X.
«Сегодня вечером около Еврейского музея в Вашингтоне были беспричинно убиты два сотрудника посольства Израиля. Мы активно расследуем и работаем над получением дополнительной информации для распространения», — сообщила она.
Генеральный директор Американского еврейского комитета Тед Дойч подтвердил, что в момент стрельбы в музее проходило мероприятие организации. Источники ABC News в правоохранительных органах уточнили, что жертвами стали мужчина и женщина.
Представитель израильского посольства заявил CNN, что главы дипмиссии не было на месте, когда произошла стрельба.. По данным NBC, стрелявший мужчина при задержании кричал: «Освободите Палестину».
Прежде сообщалось, что в Мадриде убили Андрея Портнова, юриста и бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Мужчину застрелили возле школы, в которой учатся его дети, сообщают испанские СМИ.