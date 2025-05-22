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Какие дороги закроют в Уфе в конце мая

В Уфе начинается ремонт инженерных сетей. В связи с этим будут закрываться участки дорог, предупредили в «Башавтотрансе».

Переулок Павлика Морозова, Дёма:

с 22 мая по 30 июля — участок от дома № 2 до перекрёстка с ул. Новороссийской;

с 21 по 29 июля — участок от ул. Новороссийской до ул. Станционной, 51.

Схема движения маршрута № 34 изменится: автобус будет объезжать перекрытие по улицам Гатчинской и Грозненской.

Улица Юрия Гагарина, Сипайлово:

с 25 по 29 мая — частичное закрытие проезжей части со стороны дома № 35/1;

с 29 мая по 2 июня — дорога со стороны ТСК «Гагаринский».

Улица Максима Рыльского, Сипайлово:

с 25 июня по 16 июля перекроют проезд между домами № 8 и 9.