Какие дороги закроют в Уфе в конце мая

Переулок Павлика Морозова, Дёма:
с 22 мая по 30 июля — участок от дома № 2 до перекрёстка с ул. Новороссийской;
с 21 по 29 июля — участок от ул. Новороссийской до ул. Станционной, 51.
Схема движения маршрута № 34 изменится: автобус будет объезжать перекрытие по улицам Гатчинской и Грозненской.
Улица Юрия Гагарина, Сипайлово:
с 25 по 29 мая — частичное закрытие проезжей части со стороны дома № 35/1;
с 29 мая по 2 июня — дорога со стороны ТСК «Гагаринский».
Улица Максима Рыльского, Сипайлово:
с 25 июня по 16 июля перекроют проезд между домами № 8 и 9.