Известный британский телеведущий Холмс упал со стула в прямом эфире

Телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире программы «Завтрак с Имонном и Элли» на британском телеканале GB News. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел во время одного из недавних выпусков шоу. Пока камера была направлена на соведущего Чарли Роули, Холмс внезапно оказался на полу. Он заверил зрителей, что с ним все в порядке, и предложил продолжить эфир.
Через несколько минут трансляция была прервана шестиминутной рекламной паузой. Вернувшись в студию, ведущий пошутил, что по-прежнему жив, и обвинил в падении неустойчивые колеса стула, передает издание.
В прошлом году ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева также упала со стула. Она вела эфир в привычном для себя формате и в один момент под ней провалилась платформа.
Американский телеведущий Марк Консуэлос оказался в центре забавного инцидента, выйдя в прямой эфир с расстегнутой ширинкой. Во время передачи, которую он ведет вместе с супругой Келли Рипой, ведущие обсуждали предстоящих гостей. В какой-то момент за кадром послышался голос Рипы, которая поинтересовалась, заметил ли Консуэлос проблему в своем внешнем виде.