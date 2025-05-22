Кормится из бутылочки и мечтает вновь увидеть маму: в Приморье спасают маленького изюбра

А где же мамы этих бедолаг? Всё просто. Маму малыша могут спугнуть и сами люди. Например, оленухи отбегают, а малыши просто затаиваются в траве, так как быстро бегать не могут. После того как опасность минует, мама возвращается к детенышу. Но бывает, что возвращаться не к кому, потому что малыша забрал сердобольный человек, думая, что всё делает правильно.