Кормится из бутылочки и мечтает вновь увидеть маму: в Приморье спасают маленького изюбра

Пик рождаемости в мире животных наступает весной и летом. И порой люди, увидев маленьких детенышей, пытаются им помочь и забрать к себе. И всегда это заканчивается плачевно для животного. Об одной из подобных ситуаций рассказали в приморском центре «Тигр».
Как говорят специалисты учреждения, люди приносят найденышей домой, самостоятельно кормят и пытаются лечить, не разбираясь в тонкостях этих процессов. Но потом всё равно относят в зоопарки и зверинцы, где детеныши на всю жизнь остаются в заключении. В несвойственной для себя среде.
А где же мамы этих бедолаг? Всё просто. Маму малыша могут спугнуть и сами люди. Например, оленухи отбегают, а малыши просто затаиваются в траве, так как быстро бегать не могут. После того как опасность минует, мама возвращается к детенышу. Но бывает, что возвращаться не к кому, потому что малыша забрал сердобольный человек, думая, что всё делает правильно.
Маленького изюбря недавно доставили в центр. Где его мама — не установлено. Однако специалисты «Тигра» намерены вернуть его в лес. Для начала только решили его на ноги поставить, дать время, чтобы он окреп.
Сейчас изюбр привыкает к новой для себя пище. Есть небольшие проблемы с пищеварением, но сотрудники центра надеются, что всё скоро нормализуется. А пока он пьет молочко из бутылочки, совсем как человеческий детеныш, и мечтает вновь увидеть маму.