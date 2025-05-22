Свердловчане массово жалуются на нехватку медиков

«Уполномоченному поступили 168 обращений по вопросам, связанным с проблемами оказания медицинской помощи. Основное их число — 46 заявлений, — как и в прошлом году, касались недоступности здравоохранения в сельских территориях. На значительную отдаленность лечебных учреждений либо отделений, в которых ведут приемы специалисты, жаловались и жители городов, включая Екатеринбург», — написала она.