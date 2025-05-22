Свердловчане массово жалуются на нехватку медиков

Жители Свердловской области массово жалуются на недоступность медицины. Об этом в своем отчете за 2024 год заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Уполномоченному поступили 168 обращений по вопросам, связанным с проблемами оказания медицинской помощи. Основное их число — 46 заявлений, — как и в прошлом году, касались недоступности здравоохранения в сельских территориях. На значительную отдаленность лечебных учреждений либо отделений, в которых ведут приемы специалисты, жаловались и жители городов, включая Екатеринбург», — написала она.
Свердловчан волнуют территориальная удаленность больниц и нехватка специалистов. По официальным данным, представленным омбудсмену минздравом, дефицит врачей в регионе составляет 769 человек.
Дефицит медиков — одна из ключевых проблем Свердловской области. Уже больше 10 лет в регионе становится все меньше необходимых сотрудников: с 2010 по 2022 год численность медперсонала сократилась на 3 тыс. человек.