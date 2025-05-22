В Нижнекамске в День химика выступит Shaman

Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, даст концерт на праздновании Дня химика и 30-летия одной из крупных компании в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ранее сообщалось, что на данном мероприятии должен был выступить Филипп Киркоров, однако он вынужден был отменить свое выступление из-за полученной травмы. Киркоров поздравил жителей Нижнекамска с праздником и выразил надежду на встречу с ними в будущем. Стало известно, что травма певца произошла во время одного из его концертов в Санкт-Петербурге.
Отметим, Shaman также будет представлять страну на конкурсе песни «Интервидение-2025». Празднование Дня химика состоится в пятницу, 23 мая.