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В Нижнекамске в День химика выступит Shaman

Ранее Киркоров отменил своё выступление из-за травмы.

Источник: Аргументы и факты

Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, даст концерт на праздновании Дня химика и 30-летия одной из крупных компании в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что на данном мероприятии должен был выступить Филипп Киркоров, однако он вынужден был отменить свое выступление из-за полученной травмы. Киркоров поздравил жителей Нижнекамска с праздником и выразил надежду на встречу с ними в будущем. Стало известно, что травма певца произошла во время одного из его концертов в Санкт-Петербурге.

Отметим, Shaman также будет представлять страну на конкурсе песни «Интервидение-2025». Празднование Дня химика состоится в пятницу, 23 мая.