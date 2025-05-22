Советский военный вернулся в Россию после 40 лет жизни в Афганистане

Советский военнослужащий вернулся в Россию.
Военнослужащий Советской армии Сергей Красноперов, проживший в Афганистане четыре десятилетия, вернулся на территорию России. Об этом сообщают журналисты, которые встретили мужчину в аэропорту по прилету на родину.
«Советский военнослужащий Сергей Красноперов, который 40 лет провел в Афганистане, вернулся в Россию», — пишет RT. Издание ссылается на своих корреспондентов. Красноперов попал в Афганистан в годы военного конфликта и был взят в плен после того, как самовольно покинул часть из-за ссоры с сослуживцами. За годы, проведенные в этой стране, он принял ислам и сменил имя на Нурмомад.
Сейчас Красноперову 60 лет. Все это время он жил в Афганистане, где занимался строительством дорог и работал на местной электростанции. За десятилетия на чужбине он полностью интегрировался в местное общество, однако все же решил вернуться в Россию, чтобы встретиться с родственниками спустя долгие годы разлуки.
В феврале в Россию вернулся Александр Винник, который был освобожден в результате обмена заключенными между РФ и США. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также всем, кто содействовал его возвращению на родину. Россиянин прибыл в Москву на борту самолета, совершившего посадку в столичном аэропорту в ночь на 14 февраля. В рамках обмена Винник был передан российской стороне взамен на американского гражданина Марка Фогеля.