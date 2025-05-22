Советский военный вернулся в Россию после 40 лет жизни в Афганистане

В феврале в Россию вернулся Александр Винник, который был освобожден в результате обмена заключенными между РФ и США. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также всем, кто содействовал его возвращению на родину. Россиянин прибыл в Москву на борту самолета, совершившего посадку в столичном аэропорту в ночь на 14 февраля. В рамках обмена Винник был передан российской стороне взамен на американского гражданина Марка Фогеля.