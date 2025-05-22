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Солнечный район пропадёт с карты Хабаровского края

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края приняли закон о преобразовании Солнечного района в единый муниципальный округ, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Источник: 2gis

С января по март 2025 года в районе проводились публичные слушания, где все представительные органы единогласно поддержали объединение одного городского и десяти сельских поселений в новый административный формат.

«Мы руководствовались желанием населения и поддержали их волеизъявление», — заявил председатель комитета по вопросам государственного устройства Александр Яц, отметив консенсус среди жителей.

Внешние границы округа, наименования населённых пунктов и административный центр останутся прежними, что сохранит идентичность территории. Жителям сельских территорий гарантируют сохранение всех льгот и мер социальной поддержки в полном объёме.

После вступления закона в силу будут сформированы органы местного самоуправления с единственным представительным органом — Собранием депутатов из 15 человек. Первого главу округа выберут на конкурсной основе на пятилетний срок, что обеспечит прозрачность управления.