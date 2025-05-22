Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне, где погибли дипломаты Израиля, антисемитской

В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства, еще несколько членов дипмиссии получили ранения. По данным CBS News, нападение произошло у Столичного еврейского музея после мероприятия. Подозреваемый задержан, при стрельбе он выкрикивал «Свободу Палестине».