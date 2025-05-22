Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне, где погибли дипломаты Израиля, антисемитской

Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 мая, заявил, что стрельба в Вашингтоне, жертвами которой стали два израильских дипломата, была совершена на почве антисемитизма.
— Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться, — написал лидер Штатов в своем личном блоге в Truth Social.
Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что США не должны становиться пространством для ненависти и радикальных взглядов.
В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства, еще несколько членов дипмиссии получили ранения. По данным CBS News, нападение произошло у Столичного еврейского музея после мероприятия. Подозреваемый задержан, при стрельбе он выкрикивал «Свободу Палестине».
В среду, 21 мая, в Испании застрелили политика Андрея Портнова, который ранее был советником экс-президента Украины Виктора Януковича. Знакомые погибшего политика утверждают, что он планировал обнародовать «разоблачение» украинского главы Владимира Зеленского. Главное об убийстве Портнова — в материале «Вечерней Москвы».