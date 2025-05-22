Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов

«Информация для пассажиров. В связи с имевшимися ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов, отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального по расписанию. Международный аэропорт Внуково приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием», — говорится в сообщении.