Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Некоторые рейсы в московском аэропорту «Внуково» выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за имевшихся ограничений использования воздушного пространства для безопасности полетов, сообщила авиагавань.
«Информация для пассажиров. В связи с имевшимися ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов, отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального по расписанию. Международный аэропорт Внуково приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием», — говорится в сообщении.