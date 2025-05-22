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Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов

Аэропорт Внуково: отдельные рейсы задерживаются из-за вводившихся ограничений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Некоторые рейсы в московском аэропорту «Внуково» выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за имевшихся ограничений использования воздушного пространства для безопасности полетов, сообщила авиагавань.

«Информация для пассажиров. В связи с имевшимися ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов, отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального по расписанию. Международный аэропорт Внуково приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием», — говорится в сообщении.