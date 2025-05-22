Прикамец осужден за применение насилия к представителю власти

Суд установил, что ночью в марте в дежурную часть полиции в Пермском районе поступило сообщение от гражданки о применении к ней насилия со стороны сожителя в ходе бытового конфликта. Правоохранители прибыли на вызов. В ходе разбирательства фигурант умышленно нанес полицейскому телесные повреждения.