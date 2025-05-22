Над Черным морем пропала связь с американским беспилотником-разведчиком

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airlines подал сигнал тревоги в российском небе. Airbus A320 летел из Москвы в Фергану. Над Самарой экипаж подал сигнал срочности. Позже выяснилось, что одному из пассажиров стало плохо.