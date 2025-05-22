Над Черным морем пропала связь с американским беспилотником-разведчиком

Высотный дрон-разведчик RQ-4D Phoenix, принадлежащий США, подал аварийный сигнал 7600 во время полета над Чёрным морем. Данные о происшествии появились на сайте отслеживания полетов Flightradar24.
Беспилотник, зарегистрированный в НАТО, взлетел с авиабазы Сигонелла (Италия) и направлялся в зону боевого дежурства. Сигнал 7600 означает потерю связи с диспетчерской службой при отсутствии других нештатных ситуаций.
Отмечается, что данный аппарат является модифицированной версией американского Global Hawk, адаптированной для нужд НАТО. Он пришел на смену аналогичному дрону ВВС США, который 17 мая совершил тестовый полет после годового перерыва.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airlines подал сигнал тревоги в российском небе. Airbus A320 летел из Москвы в Фергану. Над Самарой экипаж подал сигнал срочности. Позже выяснилось, что одному из пассажиров стало плохо.