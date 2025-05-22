В Краснодаре массовое отключение воды ждет жителей десятка улиц

По данным ЕДДС города, с 9:00 до 18:00 будет отключено и снижено давление водоснабжения у абонентов по адресам: ул. Покрышкина, 26, 30; ул. Дзержинского, 213, 215, 217, 225.



А с 13:00 до 18:00 то же самое ожидает граждан, проживающих по улицам: ул. Бургасская, 56; ул. Стасова, 130, 132, 134,102, 104, 60, 62, 64, 107, 113, 158, 115,115а, 117, 119, 121, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 164, 166, 168; ул. Свободная, 67, 74, 76; ул. Бургасская, 37, 43, 50, 52, 63; л. 1-й пр. Айвазовского, 30; ул. 1-й пр. Айвазовского, 30; ул. 1-й пр. Айвазовского, 30; ул. Ставропольская, 248, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268; ул. Старокубанская, 95, 97, 99,103,105, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 119,127.