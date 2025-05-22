Главному тренеру «Локомотива» позвонил Путин после финала Кубка Гагарина

«Локомотив» впервые взял Кубок Гагарина (архивное фото).
Президент РФ Владимир Путин позвонил главному тренеру хоккейного клуба «Локомотив» Игорю Никитину. Российский лидер поздравил ярославскую команду с победой в Кубке Гагарина.
«Президент по телефону поздравил главного тренера ярославского хоккейного клуба “Локомотив” Игоря Никитина, весь тренерский состав и команду с победой в Кубке Гагарина», — сообщили в Кремле.
«Локомотив» впервые взял главный приз Континентальной хоккейной лиги. В финальном матче ярославцы обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:1.