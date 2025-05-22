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Главному тренеру «Локомотива» позвонил Путин после финала Кубка Гагарина

Президент РФ Владимир Путин позвонил главному тренеру хоккейного клуба «Локомотив» Игорю Никитину. Российский лидер поздравил ярославскую команду с победой в Кубке Гагарина.

«Локомотив» впервые взял Кубок Гагарина (архивное фото).

Президент РФ Владимир Путин позвонил главному тренеру хоккейного клуба «Локомотив» Игорю Никитину. Российский лидер поздравил ярославскую команду с победой в Кубке Гагарина.

«Президент по телефону поздравил главного тренера ярославского хоккейного клуба “Локомотив” Игоря Никитина, весь тренерский состав и команду с победой в Кубке Гагарина», — сообщили в Кремле.

«Локомотив» впервые взял главный приз Континентальной хоккейной лиги. В финальном матче ярославцы обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:1.