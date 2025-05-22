Голикова: в 23 регионах ввели выплаты от ₽300 тысяч за третьего ребенка

Единовременные выплаты в размере от 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье ввели 23 российских региона. Об этом сообщила журналу «Эксперт» вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что 41 регион, где показатели рождаемости были ниже среднероссийских, получил в текущем году дополнительные средства на реализацию программ, поддерживающих решение демографических вопросов. Ежегодно на такие цели планируется выделять по 12,5 миллиарда рублей.
Федеральное правительство утвердило перечень из 10 возможных мероприятий, подлежащих софинансированию, отметила Голикова. Так, по ее словам, помимо введения выплат за третьего ребенка в молодых семьях, некоторые регионы, к примеру, ввели допподдержку для обучающихся, вставших на учет на раннем сроке беременности, а где-то решили компенсировать не менее 50% стоимости профессионального обучения для детей из многодетных семей.
К слову, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил включать в трудовой стаж матерей не только первые 1,5 года отпуска по уходу за ребенком, а весь его срок.