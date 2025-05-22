Голикова: в 23 регионах ввели выплаты от ₽300 тысяч за третьего ребенка

Федеральное правительство утвердило перечень из 10 возможных мероприятий, подлежащих софинансированию, отметила Голикова. Так, по ее словам, помимо введения выплат за третьего ребенка в молодых семьях, некоторые регионы, к примеру, ввели допподдержку для обучающихся, вставших на учет на раннем сроке беременности, а где-то решили компенсировать не менее 50% стоимости профессионального обучения для детей из многодетных семей.