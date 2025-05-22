Многодетный американец переехал с семьей в РФ от ЛГБТ*-пропаганды и ушел на СВО

Семья Хаффманов, воспитывающая дочерей 10, 11 и 12 лет, сначала переехала из Аризоны в Техас в 2022 году из-за неприятия ЛГБТ*-пропаганды. Однако, как отметил Хаффман, вскоре такие тенденции стали повсеместными. Переломным моментом стало то, что одна из дочерей услышала от одноклассницы о нетрадиционной ориентации, что заставило родителей пересмотреть свое будущее в США.