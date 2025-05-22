Американец Дерек Хаффман, отец троих дочерей, рассказал, как вместе с семьей покинул США и отправился добровольцем в зону специальной военной операции. По его словам, решающим фактором для переезда стала неудовлетворенность происходящим в стране.
Семья Хаффманов, воспитывающая дочерей 10, 11 и 12 лет, сначала переехала из Аризоны в Техас в 2022 году из-за неприятия ЛГБТ*-пропаганды. Однако, как отметил Хаффман, вскоре такие тенденции стали повсеместными. Переломным моментом стало то, что одна из дочерей услышала от одноклассницы о нетрадиционной ориентации, что заставило родителей пересмотреть свое будущее в США.
В 2023 году семья посетила Москву и окончательно решила переехать в Россию. Позже мужчина подписал контракт с Министерством обороны России и ушел добровольцем в зону СВО. Перед этим он подал документы на получение российского гражданства.
— Я хочу внести свой вклад и заслужить наше место здесь, записавшись в Российскую армию, — заявил американец в беседе с RT.
Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, также могут примкнуть к российским силам.
*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.