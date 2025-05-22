Опубликован эскиз будущего аквапарка в Набережных Челнах

Мэрия Набережных Челнов опубликовала эскиз будущего аквапарка. Он появится на территории акватермального оздоровительного комплекса в микрорайоне «Притяжение». Проект одобрили в июне прошлого года на инвестиционном совете РТ под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова.
Известно, что площадь комплекса составит около 10 тысяч квадратных метров. Он будет расположен на проспекте Московский. Здесь будут находиться восемь бассейнов, бани, сауны, хаммамы. Три бассейна будут расположены под открытым небом, два из которых — круглогодичные. Также будет бассейн с морской водой.
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