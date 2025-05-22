Опубликован эскиз будущего аквапарка в Набережных Челнах

Известно, что площадь комплекса составит около 10 тысяч квадратных метров. Он будет расположен на проспекте Московский. Здесь будут находиться восемь бассейнов, бани, сауны, хаммамы. Три бассейна будут расположены под открытым небом, два из которых — круглогодичные. Также будет бассейн с морской водой.