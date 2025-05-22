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Директор красноярской стройфирмы предстанет перед судом за подделку документов

Директор компании «СеверСтрой» может быть осужден на два года исправительных работ за фальсификацию документов, с помощью которых он выиграл тендер на строительство школы в микрорайоне «Тихие Зори».

Директор компании «СеверСтрой» может быть осужден на два года исправительных работ за фальсификацию документов, с помощью которых он выиграл тендер на строительство школы в микрорайоне «Тихие Зори».

Победа в конкурсе на возведение учебного заведения стоимостью 1,5 миллиарда рублей обернулась для руководителя уголовным делом.

«СеверСтрой», не обладая достаточным опытом для участия в торгах, предоставила фиктивный договор о строительстве многоквартирного комплекса на улице Лесников. В действительности, этот объект возводился другими компаниями. После выигрыша в тендере, фирма получила аванс в размере 243 миллионов рублей.

Прокурорская проверка выявила подлог, и было возбуждено уголовное дело по статье об использовании поддельных документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Директору грозят исправительные работы сроком до двух лет. Обвиняемый признал вину, ссылаясь на спешку и непреднамеренность действий, и просит о замене наказания штрафом.

Полученный аванс был возвращен в бюджет в полном объеме. Для завершения строительства школы привлечен новый подрядчик, имеющий опыт в возведении социальных объектов. Окончание работ запланировано на декабрь 2026 года, ход строительства контролируется прокуратурой.