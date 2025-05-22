Вправе ли нотариус отказать в совершении нотариального действия?

Нотариус получает также и сведения из Единого государственного реестра недвижимости, например, о правах наследодателя и его пережившего супруга на объекты недвижимого имущества. Или, например, если продавцы потеряли договор купли-продажи квартиры, но право собственности у них зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, нотариус сможет установить содержание такого договора. В этом случае продавец может не обращаться в многофункциональный центр за восстановлением утраченного документа. Такие запросы — это стандартная составляющая работы нотариуса.