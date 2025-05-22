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Хабаровский неплательщик налогов лишился земельного участка за долги

У мужчины был срок на погашение долгов.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы взыскали с жителя Хабаровска более 36 тысяч рублей налоговой задолженности через принудительную реализацию его имущества. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После возбуждения исполнительного производства приставы провели личную беседу с должником, ограничили выезд за границу и арестовали его банковские счета.

Когда предупреждения не возымели эффекта, приставы обнаружили земельный участок должника в пригороде и наложили на него арест. Мужчине предоставили 10-дневный срок для добровольного погашения.

После игнорирования требований участок был продан на торгах. Задолженность полностью погашена.

Напомним, в Хабаровске судебные приставы вмешались в спор между братом и сестрой, который возник из-за унаследованной квартиры. Женщина обратилась в суд, и тот вынес решение в ее пользу.