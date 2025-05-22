В Госдуме предлагают запретить мигранткам бесплатные роды в РФ

Миронов предлагает ввести обязательное предъявление полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в страну. «Для женщин — ДМС с ведением родов и беременности. Страховку может приобрести и работодатель, главное, чтобы при пересечении границы полис у иностранца уже был. Оптимально, если бы приезжающие приобретали страховку еще до поездки в Россию у себя на родине через отделения российских страховых компаний. Это нормальная международная практика, и я не вижу причин, почему мы должны идти каким-то другим путем и устраивать аттракцион неслыханной щедрости за счет наших плательщиков соцвзносов», — подчеркнул депутат.