В Госдуме предлагают запретить мигранткам бесплатные роды в РФ

Депутат Миронов считает, что запрет бесплатных родов для мигранток снизит нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков.
В России вновь обострилась дискуссия о бесплатной медицинской помощи для мигрантов. На фоне недовольства из-за растущих расходов региональных бюджетов на лечение незастрахованных иностранцев в Госдуме обсуждают введение платных родов для мигранток.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил URA.RU, что за последние пять лет регионы потратили более 66 млрд рублей на оказание экстренной медицинской помощи иностранцам, включая роды. Российское законодательство обязывает государственные роддома оказывать помощь беременным женщинам вне зависимости от наличия полиса ОМС.
Миронов предлагает ввести обязательное предъявление полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в странуФото: Роман Наумов © URA.RU.
Депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с корреспондентом URA.RU высказался за запрет бесплатных родов для мигранток, считая, что это снизит нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков. В то же время член СПЧ Кирилл Кабанов заявил URA.RU, что инициатива о платных родах — это лишь попытка отвлечь внимание от главной проблемы: неэффективной миграционной политики.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила оказания медпомощи иностранцам. Экстренная помощь, включая роды, останется бесплатной, а другие услуги будут предоставляться только при наличии страховки или на платной основе. Нужен ли в России отдельный закон, регулирующий оплату родов для мигранток, и какие альтернативные решения существуют для решения проблемы, разбирался корреспондент URA.RU.
Мигранты имеют право получить полис ОМС, если официально работают в РФФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Въезд в Россию — только со страховкой, роды за свой счет.
Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с корреспондентом URA.RU выразил твердую позицию: «Бесплатное здравоохранение в форме обязательного медицинского страхования распространяется только на граждан России. Что же касается иностранцев, то они имеют право получить полис ОМС, если официально работают в РФ и при этом работодатели не менее трех лет выплачивали за них страховые взносы. Все остальные должны платить».
Миронов предлагает ввести обязательное предъявление полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в страну. «Для женщин — ДМС с ведением родов и беременности. Страховку может приобрести и работодатель, главное, чтобы при пересечении границы полис у иностранца уже был. Оптимально, если бы приезжающие приобретали страховку еще до поездки в Россию у себя на родине через отделения российских страховых компаний. Это нормальная международная практика, и я не вижу причин, почему мы должны идти каким-то другим путем и устраивать аттракцион неслыханной щедрости за счет наших плательщиков соцвзносов», — подчеркнул депутат.
Член СПЧ Кабанов опасается, что акцент на отдельных вопросах, таких как платные роды, может привести к «ненужной полемике’Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
«Нужно менять миграционную политику, а не играть в “громкие заявления” о платных родах».
Инициатива о введении платных родов для мигранток, активно обсуждаемая в Госдуме, является лишь «отвлечением внимания от главной проблемы» — неэффективной миграционной политики, заявил URA.RU член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
«Не надо говорить отдельно про роды, нам нужно говорить глобально», — подчеркнул Кабанов, комментируя предложение депутатов. Он считает, что необходимо в комплексе решать вопрос доступа мигрантов к медицинским услугам и социальным выплатам.
Кабанов уверен, что первоочередная задача — обязать всех въезжающих в Россию иметь оплаченную медицинскую страховку, покрывающую оказание как плановой, так и экстренной помощи. «В случае оказания скорой помощи, ее нужно будет, как во всем мире, оплатить», — отметил член СПЧ.
Необходимо в комплексе решать вопрос доступа мигрантов к медицинским услугам и социальным выплатамФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Кабанов обратил внимание на существующие в некоторых регионах (Москва, Московская область, Екатеринбург) дополнительные выплаты при рождении ребенка. Он считает недопустимым, чтобы эти дотации, финансируемые из налогов граждан РФ, выплачивались иностранцам, не вносящим вклад в российскую экономику. В качестве примера он привел ситуацию с материнским капиталом, который изначально выплачивался всем, а затем был ограничен только для детей, родившихся в российском гражданстве.
«Когда мы говорим глобально, когда есть две позиции: медицинская страховка и социальные выплаты по факту рождения — вот они все решают», — резюмировал Кабанов. Он уверен, что изменение миграционной политики и отказ от «замещения народонаселения мигрантами из Средней Азии» должны стать приоритетом. «Они просто к нам не поедут платить за роды. Денег у них нет, поэтому и приезжают», — заключил член СПЧ.
Кабанов опасается, что акцент на отдельных вопросах, таких как платные роды, может привести к «ненужной полемике» и отвлечь внимание от необходимости системных изменений в миграционной сфере. Он видит в этом происки «миграционного лобби», стремящегося увести дискуссию в сторону от действительно важных проблем.
Подобные инициативы лишают отдельные категории людей конституционного права на бесплатную медицинскую помощьФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Подобные инициативы нарушают права будущих граждан России, рожденных от иностранок.
Предложения о введении платных родов для мигранток являются «если не экстремистскими, то как минимум популистскими» и нарушают конституционные права человека, заявил URA.RU почетный адвокат Александр Почуев.
По мнению юриста, подобные инициативы «лишают отдельные категории людей конституционного права на бесплатную медицинскую помощь» и нарушают права будущих граждан России, рожденных от иностранок. «При соблюдении ряда условий дети иностранцев, рожденные в России, имеют право на получение гражданства по “праву почвы”», — подчеркнул Почуев.
В случае принятия подобного закона следует ожидать «резкого увеличения нелегальных родов и абортов’Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Адвокат назвал такие меры «драконовскими» и заявил, что они не только «аморальны, но и вредительны для самой России», поскольку «раскачивают ксенофобные конфликты, подрывают народное единство и лишают пополнения народонаселения за счет естественной миграции».
Почуев предупредил, что в случае принятия подобного закона следует ожидать «резкого увеличения нелегальных родов и абортов», что приведет к «причинению вреда жизни и здоровью матерей и детей».
В качестве альтернативы, юрист предложил «ввести обязательную медицинскую страховку для всех категорий “мигрантов”» и разработать «соответствующие меры поддержки и социализации, направленные на органичное включение в российское общество тех людей и семей, которые приехали в Россию, чтобы продолжить свой род, трудиться и дружно жить с коренным населением».
От бесплатных родов отказываться нельзя, но платить мигранты должны по страховке.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил URA.RU о необходимости обязательного медицинского страхования для всех мигрантов, но выступил против отказа в экстренной медицинской помощи, в том числе родовспоможении.
«Родовспоможение — это экстренная медицинская помощь, ее оказывают везде», — подчеркнул депутат, отметив, что в некоторых регионах России иностранкам даже выплачивают пособия при рождении ребенка.
Депутат Матвеев предлагает, чтобы женщины на поздних сроках беременности либо въезжали с полисом, либо им отказывали во въездеФото: Илья Московец © URA.RU.
Однако Матвеев считает, что Россия должна перенять опыт стран, выставляющих счет после оказания помощи. «Компромисс — обязать всех въезжающих приобретать полис медстрахования», — заявил он.
Депутат напомнил, что в 2022 году вносил соответствующий законопроект, но его отклонили. По данным депутата, за последние 5 лет регионы потратили более 66 млрд рублей на оказание бесплатной медицинской помощи иностранцам. «Одна из значимых статей этих расходов — родовспоможение», — подчеркнул он.
Матвеев сообщил, что, по его информации, мигранты часто приобретают фиктивные полисы за 500 рублей «чисто для полиции». Он считает, что государство должно обязать женщин детородного возраста приобретать полис ДМС, покрывающий расходы на роды.