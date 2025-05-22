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В Красноярске завершился региональный этап конкурса «Безопасное колесо»

В преддверии летних каникул, когда возрастает активность детей на дорогах, Госавтоинспекция совместно с управлением образования Красноярска провели конкурс «Безопасное колесо 2025», направленный на повышение безопасности юных участников дорожного движения и снижение детского травматизма.

В преддверии летних каникул, когда возрастает активность детей на дорогах, Госавтоинспекция совместно с управлением образования Красноярска провели конкурс «Безопасное колесо 2025», направленный на повышение безопасности юных участников дорожного движения и снижение детского травматизма.

Финальный этап состязаний развернулся в Краевом Дворце пионеров и школьников, собрав семь команд из разных районов города. Каждая команда, состоящая из четырех школьников в возрасте от 10 до 12 лет, прошла через четыре этапа испытаний.

Конкурсанты продемонстрировали знание правил дорожного движения на теоретическом экзамене, а также навыки оказания первой медицинской помощи. На этапе «Фигурного вождения велосипеда» участники показали мастерство управления велосипедом, а в автогородке, имитирующем реальные городские условия, применили полученные знания на практике, проезжая перекрестки и соблюдая ПДД.

По результатам соревнований, первое место завоевала команда школы № 155 из Центрального района. Второе место заняли учащиеся школы № 149 из Советского района, а третье место досталось команде школы № 89 из Ленинского района. Все участники были награждены памятными призами.

Победители получили возможность представлять Красноярск на региональном этапе конкурса «Безопасное колесо 2025», который состоится в сентябре.