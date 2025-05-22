Гудбай, пюре и драники? Как общепит справляется с дефицитом картофеля

Я, конечно, не знаю, что будет дальше, но мне кажется, что это не серьезно — добавлять в суп меньше картошки, чтобы заработать на 3 копейки больше. Наверное, у каждого ситуация зависит от того, где расположен его объект. Сравнивать перифирию и столицу — это вообще нельзя. У нас не такой поток гостей — мы настолько не приучены есть в ресторане, как те же жители Минска.