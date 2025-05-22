Что за система такая, если каждый день тысячи потребителей остаются без электричества: Публикуем адреса в Кишиневе, где не будет света

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 22 мая 2025.
Буюканы.
Алба-Юлия, 75, 75/1, 75/2, 75/7, 75/18, 75/23, 75/30 — с 09:10 до 17:00.
Пьетрэрией, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией, 19 — с 09:00 до 17:00.
Каля Ешилор, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49A, 49B, 49G, 49V, Др. Кручий, 94, 96, 98 — с 09:00 до 16:00.
Центр.
А. Пушкина, 35−37, 37A, A. чел Бун, 89, 96, 98A, К. Тэнасе, 7, E. Дога, 4, 4/1, 9999, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 53, Н. Костин, 16 — с 15:00 до 17:00.
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