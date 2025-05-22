Участники Зелёного марафона в Красноярске пробегут новую дистанцию — 10 километров

Во время мероприятия пройдут благотворительные викторины и семейные квесты, где можно выиграть сертификат на туристическую путёвку от компании Mango, сертификаты на базы отдыха, в спортивные магазины, спорткомплексы или игротеки, а также много полезных товаров для активного отдыха. Зрителей и болельщиков ждут экологические локации, праздничные концерты и другие развлекательные активности.