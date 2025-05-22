Участники Зелёного марафона в Красноярске пробегут новую дистанцию — 10 километров

31 мая в Красноярске на о. Татышев состоится 12-й всероссийский СберПрайм Зелёный Марафон. Забеги для новичков и профессиональных спортсменов пройдут одновременно в 60-ти городах страны.
Впервые любители забегов смогут пробежать новую протяженную дистанцию — 10 километров. На нее зарегистрировались уже около 250 человек.
Кроме того, участники могут выбрать и другие форматы забега — это традиционные 4,2 км, детский забег, северная (скандинавская) ходьба и инклюзивный маршрут. Участие бесплатное, по регистрации.
Зарегистрироваться на забеги можно до 26 мая на официальном сайте Зелёного Марафона. Для участия в забеге на длинные дистанции потребуется медицинская справка.
Победители забегов получат кубки, медали и ценные призы, обладателям первых мест также вручат по 10 000 бонусов на карту Копилка от торговой сети Командор. Первая тысяча финалистов на дистанцию 4,2 также получит медали участников.
Во время мероприятия пройдут благотворительные викторины и семейные квесты, где можно выиграть сертификат на туристическую путёвку от компании Mango, сертификаты на базы отдыха, в спортивные магазины, спорткомплексы или игротеки, а также много полезных товаров для активного отдыха. Зрителей и болельщиков ждут экологические локации, праздничные концерты и другие развлекательные активности.
Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:
«C каждым годом поклонников у Зелёного Марафона становится всё больше, как среди профессиональных спортсменов, так и среди горожан, которые посещают праздничные и благотворительные локации. В этом году мы увеличили площадку, наполнили еще большим количеством локаций, а также добавили новую протяжённую дистанцию на 10 километров для профессиональных бегунов».