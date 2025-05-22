Питание для ума: Врач рассказала Life.ru, какие продукты точно помогут сдать экзамены

Специалист предупреждает об опасности чрезмерного употребления сахара, объясняя, что сладости обеспечивают лишь кратковременный прилив энергии, за которым следует резкий упадок сил. Кроме того, избыток сахара может вызывать тревожность и раздражительность. Вместо сладких перекусов врач рекомендует выбирать цельнозерновые продукты, орехи и сухофрукты.
Белки необходимы для выработки нейротрансмиттеров — химических веществ, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками. Именно они участвуют в процессах запоминания. Полезные источники белка: яйца, творог, нежирное мясо, рыба (особенно морская), бобовые, йогурты без сахара. Включайте их в рацион ежедневно — это поддержит работоспособность мозга и общее самочувствие.
Марьяна Джутова.
Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
Джутова отмечает особую ценность омега-3 жирных кислот, содержащихся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном масле, которые улучшают мозговую деятельность и помогают противостоять стрессу.
Также необходимо поддерживать водный баланс. Даже лёгкое обезвоживание негативно влияет на когнитивные функции. Эксперт советует регулярно употреблять воду небольшими порциями в течение дня. Что касается кофеина, врач рекомендует соблюдать умеренность, так как чрезмерное употребление кофе и энергетиков может нарушить сон и повысить нервозность.
«Экзамены — это марафон, а не спринт. Чтобы преодолеть этот период с максимальной пользой, важно заботиться не только о разуме, но и о теле. Ешьте с умом — и мозг отблагодарит вас отличными результатами», — заключила она.
Ранее психолог объяснила, что самое важное на экзамене — избегать лишних телодвижений и суеты, поскольку времени на выполнение всех заданий предостаточно. Человек может не успеть только в том случае, если поддастся панике.