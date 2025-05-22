Бывает лишь раз в году: Когда рождаются люди, которых охраняют сразу три ангела-хранителя

В этой незримой иерархии духовных покровителей, о которой говорят древние тексты и эзотерические учения, существует особая категория людей, чья связь с небесами кажется необычайно сильной. Говорят, что представители одного конкретного знака зодиака имеют привилегию быть под защитой не одного, а сразу трёх мощных ангелов-хранителей. Кто же эти счастливчики и почему именно им досталась такая уникальная «команда» поддержки? Ответ, как утверждают знатоки, кроется в особенностях их земной природы и задач, которые им предстоит решить. Речь идёт об упорных и чувственных Тельцах по гороскопу.