Холодильник под запретом: Россиянам раскрыли неожиданные факты о правильном хранении томатов

Не менее важно не мыть томаты заранее. Вода ускоряет процесс порчи, поэтому мыть плоды нужно непосредственно перед употреблением. Ещё один полезный совет — хранить помидоры плодоножкой вниз, это помогает сохранить их сочность. Эксперты также рекомендуют отказаться от хранения в полиэтиленовых пакетах, отдавая предпочтение корзинам или деревянным ящикам с бумажными прослойками для впитывания излишней влаги.