Трамп объявил о начале разработки системы ПРО «Золотой купол»

Но «Золотой купол» не будет полагаться на спутники SBIRS или подобные им. Вместо этого американские разработчики планируют создать компьютерную систему, способную синтезировать картину поля боя (в данном случае — космоса и атмосферы) на основе данных множества разнородных сенсоров: наземных радаров, корабельных радаров, воздушных радаров и камер, спутников разных систем, чьи датчики работают на разных принципах и в разных диапазонах. В теории, например, к этой системе можно будет подключить мощные инфракрасные датчики истребителя F-35, о чем военные США думали давно. Сам по себе самолет не имеет никакого отношения к противоракетной обороне, но его сенсорные возможности можно к ней приспособить. Все американские эксперты в один голос подчеркивают, что именно в объединении данных с разных платформ кроется сила системы.