Советский солдат, проживший 40 лет в Афганистане, вернулся в Россию: что он сказал о моде русских девушек

Спустя 40 лет в Россию из Афганистана вернулся советский военнослужащий Сергей Красноперов. За эти годы на чужбине он принял ислам и поменял имя на Нурмомада. В аэропорту его встретили журналисты RT.
Издание отмечает, что в Афганистан он попал во время войны в стране. Красноперов принимал участие в военном конфликте. В 1985 году он поссорился с сослуживцами и самовольно ушел из части. А потом попал в плен.
За десятки лет Красноперов женился на местной девушке и завёл большую семью. У него шестеро детей. 60-летний мужчина занимается строительством дорог и работает на местной электростанции.
Свою российскую родню, в том числе мать, бывший советский солдат не видел 40 лет, и приехал в Россию повидаться с ними. Новой жизни на родине Нурмомада сильно удивился. Особенно мужчину поразила нынешняя мода: и одежда, и тренд на увеличение губ женщинами.
«Девушки сейчас губы наращивают. Что это?.. Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?» — поинтересовался он.
20 лет назад в бою у афганского горного перевала Саланг был тяжело ранен рядовой Юра Степанов. Моджахеды взяли его в плен и сделали рабом. Варил моджахедам кашу, стирал белье, чистил оружие. В неволе его держали 15 лет. Не убили только потому, что он оказался мусульманином, родом из Башкирии. Когда в Афган пришла новая власть, загнавшая талибов в горы, они отпустили Степанова на свободу. Это произошло в 2006 году.