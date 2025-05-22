Советский солдат, проживший 40 лет в Афганистане, вернулся в Россию: что он сказал о моде русских девушек

20 лет назад в бою у афганского горного перевала Саланг был тяжело ранен рядовой Юра Степанов. Моджахеды взяли его в плен и сделали рабом. Варил моджахедам кашу, стирал белье, чистил оружие. В неволе его держали 15 лет. Не убили только потому, что он оказался мусульманином, родом из Башкирии. Когда в Афган пришла новая власть, загнавшая талибов в горы, они отпустили Степанова на свободу. Это произошло в 2006 году.