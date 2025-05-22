«МТС Юрент»: в 2025 году удалено около 3 500 созданных мошенниками аккаунтов

«С чужого аккаунта нельзя взять и сразу арендовать самокат, даже если на него зачислены баллы. Для полноценной активации профиля к нему нужно привязать банковскую карту. Вот ты купил аккаунт, привязал карту, проехался один раз и забыл про него. А карта там осталась. Что с ней будет? Непонятно. Вполне возможно, что этот профиль достанется следующему пользователю. И он поедет уже за твой счет. Да и в целом доверять свою банковскую карту кому-то там из Telegram — крайне рисковое предприятие», — сказал «Газете.Ru» технический директор компании «МТС Юрент» Андрей Калинин.