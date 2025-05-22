Почему пособие по старости можно назвать имитацией справедливости

А в нашем социальном государстве минимум положен, пусть и на пять лет позже, чем всем остальным, даже тем, кто не набрал за всю жизнь стажа в скромные 15 лет. И вот мы сталкиваемся со странной, нелепой, абсурдной ситуацией. Пенсия медсестры, проработавшей 30 лет в больнице с тяжелыми пациентами, пенсия учителя с 40-летним стажем может быть лишь на пару тысяч больше, чем у человека, не трудившегося официально ни дня. И это еще не самая дикая ситуация. Бывает, человек работал-работал, а страховую пенсию ему насчитывают ниже прожиточного минимума. Да, в этом случае государство как бы с барских щедрот назначает бедолаге социальную надбавку до этого самого минимума. Между прочим, такие доплаты получают почти 15% пенсионеров.