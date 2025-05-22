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В Омской области с начала года на больничных побывали уже более 106 тысяч человек

Выплаты по больничным листам составили более 2,4 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Омичи массово болеют и уходят на больничные. По информации Отделения СФР по Омской области, с начала года листы временной нетрудоспособности оформили уже более 106 тысяч жителей региона, общая сумма выплат составила более 2, 4 млрд рублей.

В фонде напомнили, что больничный выплачивается только официально оформленным гражданам или индивидуальным предпринимателям, заплатившим необходимые взносы в соцфонд. Размер выплаты зависит от заработка и стажа. При этом выплата не может быть меньше 737,75 рублей и больше 5 673,97 рублей за один день. Исключение — больничный лист по уходу за заболевшим ребенком до восьми лет. В этом случае пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа родителя.

Вся информация о больничных листах доступна на госуслугах.