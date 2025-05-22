Фильм ужасов «Верни ее из мертвых» с Салли Хокинс выйдет в России 29 мая

Почти незрячая девочка-подросток Пайпер (дебютантка Сора Вон) старается с оптимизмом смотреть на мир — преимущественно от нее скрытый. Так было после смерти ее мамы. Так происходит и после кончины Фила (Стивен Филлипс), отца ее сводного брата Энди (Билли Барратт из сериала «Вторжение»). Юноша, которому вскоре должно стукнуть 18 (а значит, он сможет подать заявление на опеку), привык защищать сестру от уродливой реальности. Поэтому Энди с самого начала настороженно относится к их новой приемной матери Лоре (Салли Хокинс), бывшей психологине, тоже не понаслышке знакомой с утратой: некоторое время назад она трагическим образом потеряла дочь — ровесницу Пайпер. Быстро выясняется, что подозрения Энди не беспочвенны: Лора явно настроена поскорее от него избавиться, а еще один ее подопечный, онемевший мальчик Оливер (Джона Рен Филлипс), слишком уж странно себя ведет — и по загадочной причине то околачивается в пустом бассейне, то ломится в запертый сарай. Ничто, однако, в полной мере не предвещает тот кошмар, что вскоре сваливается на головы Энди и Пайпер.