53 года назад президент США Ричард Никсон прилетел в Москву

53 года назад американский президент-республиканец Ричард Никсон прилетел в Москву с официальным визитом. В 1972 году США совершают неслыханный поворот на коммунистический восток — сначала Никсон летит в Китай, а спустя пару месяцев — в Советский Союз. И это — в разгар Вьетнамской войны, когда США бомбили союзника СССР. Зачем в Москве в канун визита «вражеского» президента сносили дома, почему проводили аресты хиппи и евреев, и как приезд Никсона изменил мир — в материале «Газеты.Ru».
Кадиллак для Леонида Ильича.
К 1972 году международная обстановка была напряженная, как говорится, «заряженная». США уже несколько лет воевали во Вьетнаме против коммунистов Хо Ши Мина, которых поддерживал Советский Союз.
И в Вашингтоне, и в Москве опасались, что в условиях Холодной войны противостояние двух сверхдержав повышает риск глобального ядерного конфликта. ~СССР и США уже достигли ядерного паритета и могли уничтожить друг друга по несколько раз.~
Стремясь наладить отношения с СССР ввиду неудач во Вьетнаме, администрация Никсона договорилась с Москвой о проведении саммита.
Примечательно, что перед своим визитом в СССР Никсон посетил Китай и встретился с Мао Цзэдуном — антикоммунист Никсон хотел нормализовать отношения с обоими геополитическими противниками США.
Планировавшийся визит в Москву президента США чуть было не сорвался. Вскоре после поездки Никсона в Китай (кстати, в США через 10 лет после этого поставят оперу по мотивам данного события) армия северовьетнамских коммунистов начала наступление на Южный Вьетнам, союзника США. В ответ американцы бомбили столицу Северного Вьетнама — Ханой. 10 мая в порту Камфа американскими бомбами был поврежден советский теплоход «Гриша Акопян». Погиб боцман Юрий Зотов, несколько моряков были ранены.
Впрочем, ввиду предстоящего визита Никсона в Москву советское руководство решило инцидент замять, и газеты о гибели советского судна во вьетнамских водах ничего не писали.
Да и вообще антиамериканская пропаганда, которая выставляла Никсона главным врагом советского народа, накануне прилета президента США затихла. Школьный учитель Владимир Швец в дневнике отмечал: «Среди публики слышал смех и тихие разговоры о том, что уже два дня в связи с приездом Никсона в Москву советское радио ни слова не передает о Вьетнаме».
Дипломатические шаги на высшем уровне по традиции подразумевают обмен подарками.
Леонид Брежнев любил роскошь, а особенно — комфортабельные автомобили. Американской стороне деликатно намекнули, что генсек был бы рад роскошному «Кадиллаку Эльдорадо». Машину доставили в Москву на транспортном самолете.
Сам Никсон в Москву летел на президентском борте c надписью «Дух 76-го года» (в честь годовщины американской независимости, обретенной в 1776 году). Для него визит в Советский Союз, к слову, был далеко не первым.
По легенде, в 1925 году маленький Ричи с родителями даже жил в уральском Дегтярске, где его отец и мать работали на шахте, отданной англичанам в концессию. «По воспоминаниям дегтярских старожилов, Ричард Никсон, или, как его здесь называют “Ричи”, гонял с местными мальчишками в футбол и пользовался у них авторитетом»,
— сообщали местные СМИ.
Однако официально Никсон приехал в Москву впервые в 1959 году, как вице-президент США. Тогда в Сокольниках на американской выставке прошли знаменитые «кухонные дебаты» с Никитой Хрущевым. Кстати, в ходе визита 1959 года Никсон посещал и уральский Дегтярск.
В 1972 году самолет президента США ждали во Внуково. Никсон прилетел с женой Пэт, советником Генри Киссинджером, госсекретарем Уильямом Роджерсом и многими другими американскими чиновниками.
Генсек Брежнев решил в аэропорту президента враждебного государства не встречать. Все-таки с Америкой СССР не дружил, и надо было «держать марку». Да и протокол надо учитывать. У трапа Никсона и компанию встречали де-юре глава государства — председатель президиума ВС СССР Николай Подгорный и председатель Совмина Алексей Косыгин.
«У трапа самолета Ричарда Никсона встречали Подгорный и Косыгин, некоторые наши министры, причастные к предстоящим переговорам на высшем уровне, сотрудники посольства США, а также малочисленная группа “представителей трудящихся” Американцы бомбили территорию Северного Вьетнама, вели наземные боевые операции. И это не могло не отразиться на атмосфере встречи», — вспоминал переводчик Леонида Ильича Виктор Суходрев.
Американские флаги над Москвой и «лужайка Никсона».
Журнал Time писал, что Москву к приезду Никсона украсили — американские флаги вместе с советскими красными знаменами развевались на фонарных столбах и флагштоках. Корреспондент немецкого журнала Spiegel отмечал, что «Звездно-полосатые флаги развеваются над Кремлем».
Председатель исполкома Моссовета Владимир Промыслов лично проехал накануне визита Никсона от Внуково до Кремля, чтобы своими глазами оценить состояние городской застройки. ~Побелили дом Пашкова, снесли несколько старинных особняков на Якиманке.~ Наконец, на Боровицкой площади снесли несколько дореволюционных домов, «чтобы не портили вид» — это место, где сегодня стоит памятник князю Владимиру, молва окрестила «лужайкой Никсона». Покрасили все здания на Манежной площади, на Октябрьской площади (ныне Калужской) тоже снесли ряд домов и кинотеатр «Авангард», располагавшийся в закрытой большевиками церкви Казанской иконы Божией Матери.
В народе разошлась шутка — мол, надо Никсону дать звание почетного гражданина за вклад в благоустройство города.
К визиту высокого гостя готовились не только городские власти.
Несколько советских евреев были арестованы КГБ из-за того, что они планировали устроить демонстрацию во время визита Никсона — чтобы привлечь внимание к проблеме советского антисемитизма и запрета на выезд из страны. Арестовывали также «на всякий случай» хиппи. По СССР поползли слухи, что евреям и вовсе запретили въезд в Москву — временно.
Диссидент Марк Поповский в дневнике отмечал: «По каким-то неведомым и никому необъяснимым хотеньям в день приезда Президента США милиция разгоняет прохожих на улице, по которой он проезжает: ~американцы не должны думать, что народ российский их встречает.~ А через 10 дней целые учреждения снимаются с работы по приказу свыше, пригнанные в определенные пункты, толпы должны изображать восторженный народ, устраивающий встречу [югославскому] президенту Тито».
Впрочем, корреспондент Associated Press Фрэнк Крепо сообщал, что проезда кортежа Никсона ждали более 100 тыс. москвичей. Люди «стояли на тротуарах и выглядывали из окон — “Где он, в какой машине?”.
Москвичка Юлия Нельская-Сидур заметила в дневнике, что в день приезда Никсона «у метро “Парк культуры” стояли зачем-то, охраняя мост, мотоциклисты, все в коже и с дубинками — выглядели, как западная полиция».
Однако свидетельство Марка Поповского не совсем расходится с реальным положением дел — обычно приезжающих иностранных лидеров москвичи встречали на Большом Каменном мосту, но в этот раз переправу через Москва-реку оцепили.
Полки магазинов в дни визита президента США были наполнены дефицитными товарами.
Чету Никсонов поселили прямо в Кремле — как и ряд ближайших соратников. Однако большинство американцев разместили в гостиницах «Интурист» и «Россия».
Русская эмигрантская газета «Новое русское слово» сообщала о первом дне переговоров на высшем уровне:
«Долго совещались в Кремле. Но, по-видимому, пришли к заключению, что пожертвовать из-за Вьетнама всеми материальными выгодами, которые можно получить от Америки в результате сближения, нет смысла».
Газета The New York Times сообщала, что Никсон на следующее утро проснулся очень рано и в полпятого утра отправился на пробежку по Кремлю в темно-бордовой спортивной куртке.
Миновав Царь-колокол и Царь-пушку, Никсон остановился у статуи Ленина и долго смотрел на нее.
Визит Никсона в СССР продолжался восемь дней. Переговоры с советской стороной были масштабными. Журнал «Огонек» сообщал, что «была достигнута договоренность подписать соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также в области медицинской науки и здравоохранения».
Договорились и о размере выплат долга за ленд-лиз — $600 млн. Косыгин и Никсон долго торговались — и в итоге согласились на цифре посередине (США хотели получить больше, СССР — заплатить меньше).
Никсон возлагал венок к Могиле Неизвестного Солдата, посетил Троице-Сергиеву лавру, и с первой леди Пэт наслаждался балетом «Лебединое озеро» в Большом театре. Кстати, у первой леди была своя программа — ей показывали (в сопровождении сотрудников КГБ) московское метро, МГУ, ГУМ, Цирк на Цветном бульваре и часовой завод.
Газета «Новое русское слово» передавала слух о курьезе:
«Женский голос с галерки прокричал по-английски “Свободу Вьетнаму!” Женщину немедленно удалили из театра».
26 мая наступила кульминация визита — Никсон и Брежнев подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны и временное соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Никсон и Брежнев в 1972 году проговорили с глазу на глаз 16 часов. Американец научился говорить «khorosho», а советский генсек — «окей». Лидеры были друг другу явно симпатичны. В какой-то момент Брежнев «похитил» Никсона — усадил его в свой ЗИЛ и увез на дачу в Завидово.
После московских похождений Никсон прилетел в Ленинград, где возложил венок жертвам блокады на Пискаревском кладбище — и по-русски, пусть и с акцентом, сказал: «Слава героям Ленинграда!».
Остановившись возле мемориала Тане Савичевой и прочитав выдержку из дневника девочки, чья семья и она сама умерли от голода, заявил: «надеюсь, что это никогда и нигде в мире больше не повторится»".
Переводчик Виктор Суходрев вспоминал, что ленинградцев к кортежу Никсона не подпускали — все примыкающие к маршруту улицы перекрыли грузовиками.
Выступил Никсон и по советскому телевидению:
«Говоря от имени Соединенных Штатов, я могу сказать следующее: мы не жаждем чужой территории, мы не стремимся господствовать над каким-либо другим народом. Мы добиваемся права жить в мире не только для себя, но и для всех народов этой Земли. Давайте подумаем о Тане [Савичевой] — и о других Танях, и их братьях и сестрах повсюду. Давайте сделаем все возможное, чтобы другим детям не пришлось пережить то, что сделала Таня».
Под конец поездки (Никсон посетил и Киев), советские и американские руководители подписали договор об «Основах взаимоотношений между СССР и США».
«Что же ныне ложится в основу двусторонних советско-американских отношений? Мирное сосуществование; предотвращение возникновения ядерной войны; дух переговоров; отказ от применения силы или угрозы ее применения; действия в интересах того, чтобы все страны жили в условиях мира и безопасности, не подвергались вмешательству извне в их внутренние дела», — сообщал «Огонек».
Несмотря на шумиху в прессе и пафосные речи, Брежнев не сумел добиться от Никсона заверения в том, что Вашингтон ставит Москву выше Пекина.
Впрочем, посол СССР в США Анатолий Добрынин утверждал, что Леонид Ильич «суммировал впечатления» от визита заморского гостя следующим образом:
«С Никсоном можно иметь дело».
А противник Брежнева по аппаратной борьбе, первый секретарь КПУ Петр Шелест писал в дневнике:
«Брежнев ходит просто “победителем”, как-то он в узком кругу сказал: “Я прижал Никсона по всем вопросам так, что ему деваться некуда было”. Бахвальство и самонадеянность, как говорится — “вершина власти далеко не всегда есть вершина мудрости и ума”.
Тем не менее, в отношениях СССР и США началась эпоха «разрядки». Угроза ядерной войны снижалась пропорционально сокращению ракетных арсеналов обеих сверхдержав.
А Никсон впоследствии еще пару раз приезжал в Россию — после Уотергейтского скандала, отставки и развала СССР. Конец Холодной войны он отказывался считать победой Запада — Россия, по его мнению, тоже выиграла, отказавшись от тоталитаризма. Но оказалась на перепутье между демократизацией и возрождением империи. И если Запад не учтет особенности России, то это может привести к новой Холодной войне.