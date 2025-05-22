53 года назад президент США Ричард Никсон прилетел в Москву

А Никсон впоследствии еще пару раз приезжал в Россию — после Уотергейтского скандала, отставки и развала СССР. Конец Холодной войны он отказывался считать победой Запада — Россия, по его мнению, тоже выиграла, отказавшись от тоталитаризма. Но оказалась на перепутье между демократизацией и возрождением империи. И если Запад не учтет особенности России, то это может привести к новой Холодной войне.